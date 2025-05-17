向籽羲「寶島出道戰」鬥松永隆一

「T1戰士征途：亞洲踢拳最強對決」踢拳賽周六(17日)晚上6時在台灣新北市的三重國民運動中心揭開戰幔，8位中國香港搏擊好手越洋參戰，當中19歲的「轟炸機2.0」向籽羲會上演「寶島出道戰」，迎戰來自日本鹿兒島縣的踢拳好手松永隆，力爭在2025旗開得勝。

是次踢拳盛事全晚共上演12場賽事，過往曾先後在日本東京、千葉和內地佛山登上擂台的向籽羲，目前戰績為12仗10勝2負3KO，會在第9場的「男子63公斤級賽」亮相，與目前戰績11仗5勝6負的松永隆一決高下。其他中國香港搏擊運動員，包括謝傑丞、崔曜麟、陳柏灝、馮鈞權、李駿琳、馮晉研和王子晴，亦會分途對戰台、日對手。

周五(16日)順利過磅的向籽羲，在接受傳媒訪問時透露，賽前減磅的艱辛歷程：「我對上一戰係上年12月，之後為咗加強擊打力量，所以喺訓練過程中專注增肌，因為咁體重一度去到74公斤。為咗應付今次賽事，我近幾個星期嚴加控制飲食，連屋企人喺母親節去食大餐，我都係坐埋一邊得個睇字。」對手28歲的松永隆自2021年出道，過往主要在日本國內的東京後樂園和福岡等地作賽，向籽羲表示睇過對方出賽的影片很多次，目標取勝而回：「松永隆擅長用拳擊壓制對手，臨場我會努力去反制佢，傾盡全力去打我今年嘅第一場比賽！」

身高1米65的松永隆指出，自己與1米76的向籽羲之身高差距乃一大難關：「除咗身高之差，呢次亦係我第一次喺國外比賽，為咗爭取勝利，之前做咗好多特訓，希望會有美滿嘅結果」

【賽事資料】

「T1戰士征途：亞洲踢拳最強對決」

日期：2025年5月17日(六)

地點：台灣新北市三重國民運動中心

時間：晚上6時開戰

中國香港拳手出戰賽事：

第1場－女子50公斤級踢拳賽

李彥誼（中華台北） VS 馮晉研（中國香港）

第2場－女子50公斤級踢拳賽

王子晴（中國香港） VS 小西江美香（日本）

第5場－男子60公斤級踢拳賽

黃嵩森（中華台北） VS 李駿琳（中國香港）

第6場－男子60公斤級踢拳賽

馮鈞權（中國香港） VS 佐伯聖翔（日本）

第8場－男子63公斤級踢拳賽

林禾順（中華台北） VS 陳柏灝（中國香港）

第9場－男子63公斤級踢拳賽

向籽羲（中國香港） VS 松永隆（日本）

第10場－男子67公斤級踢拳賽

劉祐豪（中華台北） VS 崔曜麟（中國香港）

第11場副主賽－男子67公斤級踢拳賽

謝傑丞（中國香港） VS 和田哲平（日本）