港會7人賽　首代表港隊　西施文樂宜：未決定去向

港會7人賽周六（17日）上演主賽事，其中香港代表之一的港隊U22，在B組3戰全敗，只能轉戰碟賽8強。正效力德國地區球會FC-TSG Königstein U19的港將西施文樂宜（Luis Gabor Salzmann），賽後對首披港隊戰衣感興奮；即將中學畢業的他，又指未來不排除赴美國升學，或在港超展開職業生涯。

港隊U22今次出戰港會7人賽的大軍名單，擁有不少正在海外效力的潛質小將，當中包括西施文樂宜。這名效力德國地區球會FC-TSG Königstein U19梯隊的翼鋒，賽後對首次穿着港隊球衣感興奮：「媽媽係香港人，爸爸就來自德國，我喺香港出世，但兩歲去咗德國生活。自己可以勝任邊路多個位置，一直好想代表港隊比賽，但上年好可惜受傷，未能參與卡塔爾舉行嘅U20亞盃外。」

年僅18歲的西施文樂宜，又提到自己即將中學畢業，惟暫未決定之後去向：「我依家喺德國讀埋最後一年高中，自己之後就離隊。目前計劃去美國升學，或者會返香港踢職業，不過仲未有球會聯絡我，我對踢港超持開放態度。」