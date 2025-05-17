港超聯　理文吸取教訓圍攻北區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（17日）頭場，北區在北區運動場挑戰理文。主隊由基拿美及丹尼路鎮守中路，肯迪負責派牌，為舒拉普、古杜拉及羅港威製造機會；至於客隊，李毅凱代替停賽的泰法蘇尼扼守後防，保利臣、黃威及胡晉銘組成中場鐵三角，支援艾華頓、保連奴及羅沙攻堅，安尼亞先列後備。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）

北區正選：

1 龐焯熙［GK］

3 基拿美

5 丹尼路

7 舒拉普

8 肯迪［C］

9 羅港威

11 古杜拉

22 劉君正

23 韋健豪

29 簡嘉亨

32 艾利安

理文正選：

28 陳嘉豪［GK］

4 立花稜也

5 杜度

6 胡晉銘

7 保利臣

8 艾華頓

10 黃威［C］

13 李毅凱

19 金旻奎

20 保連奴

91 羅沙

北區後備：

16 張桂華［GK］

19 湯振雄［GK］

2 波比

10 羅曉聰

12 吳栢希

18 戴子軒

20 鄭宇稀

27 黃靖然

28 班哲文

33 蕭世充

73 黃偉國

理文後備：

1 梁興傑［GK］

2 周子謙

9 安尼亞

11 鄭兆均

26 黃俊皓

31 翁煦濤

55 余煒廉

99 施卡達利

周六「中銀人壽香港超級聯賽」送上兩場大戰，榜首雙雄理文及大埔分途出擊。兩軍上周同樣憑補時入波奠勝，頭場榜首理文作客北區運動場面對北區（港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）

北區上場1球僅負東方，遭遇兩連敗，主教練陳志康指對士氣影響不大，有信心同理文「鍊過」：「我哋捱過咗低潮，球員心態進步咗，上次同理文交手都係輸3比4，加上球員要為前途而戰，更加冇理由放鬆。」

陳志康：嚴防艾華頓安尼亞

不過「Cow Sir」承認理文實力及質素佔優，點名嚴防對方兩大射手：「首先要集中守好艾華頓，上次都係畀佢扭轉咗局勢，佢近年識得拉開為隊友鋪橋搭路，其次安尼亞喺禁區都好有威脅。」陣容方面，早前膊頭甩骹的舒拉普已康復，有望重返正選。

上仗理文被對手把握門將失誤追和，幸而憑羅沙「絕殺」全取3分，暫代主教練朱兆基指任何微小失誤，都會令所有努力付諸流水：「任何時候處理死球都要專注，直至贏咗場波先可以放鬆。一個低級嘅犯錯，可以令我哋乜都冇，唔只係『嘉豪』（陳嘉豪）一個嘅責任，每位球員都要清楚同特別警惕。」

金旻奎提醒隊友保持警覺

來到最後直路，後衞金旻奎提醒隊友要保持警覺性：「上場踢到幾乎100分鐘先走漏眼，咁樣失波真係好唔抵，北區嘅肯迪同羅港威最叻喺邊路突擊，防守上要好小心。」陣容方面，泰法蘇尼上場兩黃一紅被逐，今仗要停賽，另外張憙延因涉嫌違紀事宜，被球會禁賽至完季。