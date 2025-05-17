艾殊利高爾：曼城憑經驗可煲魚生粥

周六英足盃決賽絕非外界預期般由曼城輕鬆取勝，相反會戰情緊張刺激。近兩次交鋒共炮製11個入球，水晶宮兩戰皆能攻入曼城兩球，相信今仗勢必是一場精彩的入球盛宴。

水晶宮從未奪重要錦標，過去兩次殺入英足盃決賽，最終亦鎩羽而歸。然而，他們今屆賽事表現出色，5場勝仗中有4場保持清白之身。修咸頓上周六於英超成功零封曼城，無疑為他們注入強心針，只要他們的鋒線球員臨場發揮水準，絕對有力一戰。

水晶宮前場三叉戟伊比爾治伊斯、伊斯美拿沙亞與桑馬迪達今季大放異彩，合共入近40球。其中伊比爾治伊斯狀態火熱，近10場貢獻10個入球及助攻，包括在4強對阿士東維拉時有建樹。令人意外的是，首席射手桑馬迪達今屆賽事竟未開齋，難道他特意留待決賽才來大爆發？

曼城上仗雖被修咸頓逼和0:0，但近10場不敗兼贏7場，狀態回升得正是時候，仍有機會以聯賽亞軍完成球季。儘管以他們的高標準而言，今季表現確是未如理想，但若能第8度捧走英足盃，便可避免自2016/17球季以來首次四大皆空。考慮到他們已連續3屆殺入決賽，陣中球員深諳大賽致勝之道，這或成今仗勝負關鍵。

即將告別曼城的奇雲迪布尼堪稱水晶宮剋星，歷來19次交鋒參與了16個入球，這是他對單一球隊的最佳紀錄。若能以英足盃錦標作為在藍月生涯畫上完美句號，將是最佳告別禮。

雖然曼城對水晶宮已7次不敗，但相信水晶宮定會頑強抵抗。預計他們將憑藉豐富的決賽經驗，並在雙方皆有入球的情況下險勝奪冠。