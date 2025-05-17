英足盃決賽！曼城搶「宮」大作戰

英足盃決賽爆發！英超衞冕失敗嘅曼城，為保今季唯一捧盃希望，喺溫布萊球場將火力全開，不過水晶宮近況勇銳，凌厲反擊可對曼城造成極大威脅。兩隊近年交鋒戰況激烈，獎盃面前必毫無保留，3.5球入球大值博。（Now 651周六晚11時30分直播）

「藍月亮」今季受傷患影響，英超、歐聯連環失利，捧盃希望放喺英足盃身上。球隊喺季尾狀態回穩，對上6場賽事拎到5勝1和，最重要係王牌前鋒艾寧夏蘭特傷愈回歸，上場聯賽已經復出擔正，相信經過實戰磨練後，今仗會有更好狀態，展現今季入超過30球嘅強大威力。

水晶宮牌面輸蝕，不過近況相當唔錯，近5場惡戰都可以保持不敗，包括打和阿仙奴同諾定咸森林，以及擊敗阿士東維拉同熱刺，球員士氣高昂。水晶宮「三叉戟」進攻效率高，攻擊核心伊比爾治伊斯近4場入5球，加上桑馬迪達同伊斯美拿沙亞都具備個人突破能力，火力有保證。

水晶宮嘅快速反擊機動踢法，對住曼城侵略性主攻戰術，往往會製造出大手交易，兩軍過去4次交手，一共炮製21個入球，4場總入球全開4球或以上，今場一於再追3.5球入球大。

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