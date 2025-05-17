Panasonic籃球明星賽　昔日學界明星回歸相繼助興

「Panasonic學界籃球邀請賽」周六（17日）賽事期間，舉行每屆賽事重頭戲之一的明星表演賽，並成功邀請往屆獲獎明星球員出戰，烘熱賽事氣氛。

賽事主辦單位在連場大戰期間，加映一場明星賽，並邀來在2016年賽事成為「得分王」的蘇柏軒，以及2015及2016年「三分王」趙鍵鋒、2016年「MVP」徐穎榆和2023年「三分王」李佩沛，聯同多名藝人、籃總及贊助商嘉賓，承賽事傳統再度組成「火箭夢想隊」及「熱血戰士隊」兩派，上演一場4節、每節10分鐘的明星賽切磋，眾人爭相獻技毫不保留，將現場氣氛推上至高點，令現場觀眾看得入迷，傳出歡呼聲陣陣。落後1分「火箭夢想隊」由蘇柏軒持球最後一擊博得犯規，惟兩罰均彈框而出，最終坐擁趙鍵鋒和徐穎榆的「熱血戰士隊」以61：60險勝，全場盡興而歸。

Panasonic學界籃球邀請賽球迷入場睇波之餘，更有機會參加觀眾遊戲環節，一展身手贏取豐富獎品。大會於周六（17日）賽事期間安排射籃遊戲，10名參賽者之中最高分的兩人贏得adidas球鞋禮券，其他參賽者亦各獲得籃球一個，大家都盡興而歸。