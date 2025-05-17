港超聯　艾華頓起孖　理文3球挫北區

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（17日）頭場，北區在北區運動場挑戰理文。最終理文憑艾華頓取得兩入球一助攻，以3比0勝出，守住榜首。

主隊基拿美及丹尼路鎮守中路，肯迪負責派牌，為舒拉普、古杜拉及羅港威製造機會；至於客隊，李毅凱代替停賽的泰法蘇尼扼守後防，保利臣、黃威及胡晉銘組成中場鐵三角，支援艾華頓、保連奴及羅沙攻堅，安尼亞先列後備。

15分鐘，艾華頓壓入禁區，推過劉君正及丹尼路後起腳柱邊出界，31分鐘，艾華頓右路傳中，保利臣後上撞入，為客隊先開紀錄。1分鐘後，艾華頓送前，金旻奎傳中，羅沙控定後，艾華頓順勢射成2比0。41分鐘，艾華頓右路爆贏簡嘉亨後施射高出，理文半場領先兩球。

北區換邊後立即以羅曉聰入替劉君正，改善組織力，但理文依然佔據主動，50分鐘，艾華頓傳入禁區，羅沙近門無人看管下頂斜。客隊繼續搶攻，金旻奎禁區內被丹尼路推跌，VAR覆核後未有判罰12碼。64分鐘，輪到北區攻勢，古杜拉左路推大位起腳中柱彈出。78分鐘，理文策動反擊，鄭兆均送出直線，艾華頓半單刀射斜，兩分鐘後，艾華頓個人表演，推入禁區後射破龐焯熙十指關，結果理文以3比0擊敗北區，繼續位列榜首。