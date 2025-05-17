港超聯　大埔火併傑志誓保希望

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

周六「中銀人壽香港超級聯賽」送上兩場大戰，榜首雙雄理文及大埔分途出擊。尾場2哥大埔則於旺角大球場硬撼傑志（港台電視32及on.cc東網周六晚上6時直播），若然「黃黑軍團」贏波而「綠戰士」落敗的話，前者將提早一輪成功衞冕。

傑志祖連奴（Junior）周中在「港超聯U22聯賽足總盃」後備上陣，攻入一球靚波，他坦言有助提升狀態。Junior近8場聯賽攻入5球，他對近期表現感滿意：「雖然上場對流浪冇入波，但感覺身體狀況唔錯，去到季尾希望爭取更多入球，幫球隊贏波。」

祖連奴預期戰況緊湊

今場賽果將影響冠軍誰屬，Junior強調必定搏盡：「大埔實力係強，但我哋陣容都唔差，加埋明加索夫同『樂仔』（陳俊樂）復出，今場一定好緊湊。」惟累積5黃的顏卓彬及上場對流浪領紅的鐘樂安，同樣要「坐波監」。

大埔上場靠帕特華維迪補時的頭槌，以3比2險勝標準流浪，首次在聯賽擔正的宋紘毅（Kohki）坦言難忘：「開頭有少少緊張，但踢落係興奮多啲，好開心『堅Sir』（李志堅）關鍵時刻畀我踢正選，我會繼續努力。」

宋紘毅搵機會助攻

「綠戰士」現時落後理文1分，想贏得聯賽冠軍，今場對傑志可謂非勝不可，Kohki強調會奮鬥到底：「傑志雖然冇機會爭冠，但落到場一定想贏，我哋做好自己更重要，今場幫球隊鞏固防守先，有機會都想上前助攻。」另外陳肇鈞已復操，但未知今場能否趕及披甲。