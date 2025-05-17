戴欣婷帶傷上陣貢獻11分　裘錦秋Panasonic決賽再鬥協恩

「Panasonic學界籃球邀請賽」女子4強賽，裘錦秋中學（葵涌）與中華基督教青年會中學合演精英賽4強對決，裘錦秋的戴欣婷帶傷出戰，轟入全場最高11分，以21：17晉級周日（18日）舉行的決賽，繼精英賽後再對協恩中學爭奪冠軍寶座。

兩隊今年於精英賽4強相遇，裘錦秋以56：51取勝，相隔22年重返決賽。裘錦秋今場派出「雙塔」戴欣婷和鄧泳茹正選出擊，惟效果不算理想，前2場轟21分的鄧泳茹首節只得2分。裘錦秋由馮家晴轟入三分波，一度拉開至8：4，林卓童回敬三分波為青中追至7：8，裘錦秋的馮家晴再搶兩分，單節5分，助球隊12：7領先。

第2節兩隊激烈拉鋸，裘錦秋長達6分鐘僅戴欣婷取分，打出2：1攻勢。其後戴欣婷上籃得分，加上廖幸兒命中罰球，拉開至領先9分。最後2分鐘，青中由陳芷盈轟5分，黎晴晴取2分，追至15：17，惟裘錦秋再有中鋒戴欣婷兩罰全中，以21：17力保勝利。

今場戴欣婷奪得全場最高11分，賽後她彎着腰「抖大氣」，她解釋日前比賽扭傷腰部，今場需要服止痛藥後上陣，激烈比賽後感到不適。決賽將會重遇勁敵協恩中學，即將畢業的戴欣婷明言會全力以赴，期望學界生涯有個完美結局：「今場球隊表現最差的人是我，受傷後令我難以轉身和跳起搶籃板，又不敢在低位對抗，未能達到教練要求。不過來到決賽，當然想贏冠軍，精英賽我們前3節都能緊纏對手，到第4節才被她們拉開，除了要集中應對，逆境波時更要加強意志力，我相信我們可以做得到。」