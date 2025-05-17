Panasonic賽再演黃金入球！滙基男籃兩連勝首闖4強

「Panasonic學界籃球邀請賽」周六（17日）續演小組賽，今屆首度亮相成賽事新勢力的滙基書院（大坑東），於男子D組打出驚喜，先以29：23力挫聖若瑟書院，再由後衞羅靖榮射入「黃金入球」險勝漢華中學，闖進4強。

今年首戰精英賽就殺入8強的滙基書院（大坑東）男籃，今屆首度登上Panasonic賽舞台。小組賽首戰面對上屆賽事亞軍的聖若瑟書院，滙基明顯有備而來，初段大打快攻領先6：1，主將倫子日外圍開齋，士氣高漲。聖若瑟不甘示弱回擊一段8：0攻勢，追成11：11平手。倫子日該節最後2秒再轟三分彈，助隊上半場領先14：11。

下半場開波聖若瑟劉炫志送出妙傳助攻杜昕哲打入「easy bucket」，將落後比數維持在3分差距。滙基隊長鍾億霖穩定局勢，「博foul」令對手錄滿隊犯，雖然施建宏轟入「3加1」，滙基再有魏俊偉挺身而出，包括一次偷波後一條龍上籃，再與聖若瑟射手容霆光互飆三分，全場貢獻11分，率隊以29：23力挫對手，小組賽先下一城。

滙基小組賽第二戰迎來漢華中學，鍾億霖入波為比賽拉開序幕，聯手魏俊偉合取9分。漢華蔡峻然籃底「tip in」打破逾5分鐘「得分荒」，其後隊長楊俊偉發威，內外開轟連袋7分，上半場完追成9：11。

下半場雙方隊長互相鬥法，鍾億霖外圍開炮，楊俊偉再攻入5分，兩軍來回拉鋸滙基稍微領先17：16。魏俊偉狀態爆棚再轟三分波首度反先比數，楊俊偉最後1分鐘關鍵發揮，兩節比賽以20：20完結，兩軍對抗數分鐘後由滙基後衛羅靖榮射入「黃金入球」，成功絕殺對手。 滙基男籃小組賽2連勝，Panasonic賽初亮相即殺入4強。

至於聖若瑟與漢華激鬥，漢華葉殷華上半場狂轟4記三分波，上半場以14：9領先，惟下半場全隊手感降溫，聖若瑟趁勢追至13：15。其後漢華楊俊偉和洪煜炫挺身而出相繼得分，最後2分鐘再度拉開24：16。聖若瑟未言棄，隊長杜昕哲與施建宏吹響反擊號角，狂搶進攻籃板氣勢壓過對手，並由黃朗君射入追和三分波，讀秒階段漢華罰球2中1、以25：24再度反先，林子揚最後2秒造犯2記罰球全中，最終以26：25成功上演逆轉勝。