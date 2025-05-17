港超聯 大埔小勝十人傑志 冠軍鬥到煞科

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（17日）尾場，「二哥」大埔作客旺角大球場惡鬥傑志。「綠戰士」靠羅振庭一箭定江山，小勝下半場有艾里奧「兩黃一紅」離場的「藍鳥」，繼續落後榜首理文1分，要鬥到最後一周才知冠軍誰屬。

「藍鳥」今場有陳俊樂復出擔正，與利亞倫和祖連奴坐鎮中場，入球重任落在迪美路夫身上。「綠戰士」則起用加比爾、韋法頓、帕特華維迪、馬卡雷拿、盧卡斯和伊高沙托尼6名外援，陳肇鈞繼續養傷不入名單。

由於頭場理文贏波，大埔要爭冠今場非勝不可，8分鐘帕特華維迪交前，盧卡斯起腳射斜。6分鐘後馬卡雷拿左路傳入禁區，盧卡斯射門又太正。大埔攻勢浪接浪，41分鐘盧卡斯傳中，馬卡雷拿頭槌頂後，羅振庭後上起腳被泰利撲到再中楣，但「阿庭」再上前補中，半場大埔領先1球。

易邊後傑志羅梓駿、明加索夫接連入替，嘗試收復失地；55分鐘明加索夫接應長傳篤射，謝家榮出迎撲走，迪美路夫補多腳又被守衞擋出。「綠戰士」隨即換入峇夏比加強防守，但未收到成效，66分鐘迪美路夫回後，利亞倫勁抽中楣，差點追成平手。

不過4分鐘後一直形勢佔優的傑志，卻有艾里奧投訴過激，兩黃一紅被罰離場；打少一人的「藍鳥」最終返魂乏術，1球不敵大埔，後者則爭冠仍未絕望。

大埔主教練李志堅表示，球隊受傷患困擾，面臨極大困難，慶幸球員鬥志十足，才得以在爭標路上鬥到最後：「馬高斯山度士同Philip（陳肇鈞）傷咗，我哋陣容深度不足以彌補呢啲主力缺陣，所以盧卡斯、伊高沙托尼都要紥住上，令大家面對好大困難，而且同其他大球會相比，我哋冇入籍兵在陣，呢啲球員好矜貴，未必請得起佢哋，總之嚟緊見步行步，盡力戰鬥到底。。」