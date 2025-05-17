港超聯　一箭定江山　羅振庭：爭冠軍仲有資格

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（17日）尾場，「2哥」大埔作客旺角大球場惡鬥傑志，最後羅振庭一箭定江山之下小勝「藍鳥」，「阿庭」坦言賽前承受一定壓力，慶幸自己穩住心態發揮，助「綠戰士」保住爭標機會。

羅振庭41分鐘於禁區內頭槌建功，兼攻入其今季第2個入球，這位贏波功臣對球隊表現感到自豪，又指今場為其10年職業生涯內首個頭槌入波：「其實冇諗過會入到波，咁啱嗰下見到有機會入去搏一搏，點知真係又入咗，我入波都唔多，所以好記得每一球，我應該未試過頭槌入。主要呢場係好難踢，啱啱理文贏咗波，壓力又喺我哋度，我覺得大家真係120 Percent搏盡晒，係咬到最後，起碼有爭冠軍嗰個資格先。」

提到月初於主場失分予冠忠南區後，「阿庭」坦言承受壓力，慶幸今場放低包袱發揮水準：「我哋南區嗰場真係有壓力，所以令到表現又失準咗。但係我覺得有壓力都冇用，所以寧願放開啲踢，反而之後Enjoy番場比賽，依家諗咁多都冇用，逐場逐場做好呢刻先。」關於來季去向，「阿庭」就未有正面回應：「儘量都希望留低，球會都有聯絡，呢個暫時唔講得住。」