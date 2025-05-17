北協隊史首挫英華！Panasonic賽驚喜晉級4強鬥寶覺

「Panasonic學界籃球邀請賽」周六（17日）上演第3日賽事，北角協同中學於男子A組出擊，先以1分險勝裘錦秋中學（葵涌），尾場北協陳紀霖的最後兩球入波成關鍵，最終以32：29力挫英華書院，取得隊史大賽對英華首勝，並首度殺入賽事4強，將於周日（17日）與寶覺中學爭決賽席位。至於上屆冠軍的英華則於小組賽止步，無緣衞冕。

北協與英華兩軍均為名帥朱耀明麾下球隊，是日小組賽合演「同門對決」，亦為今年精英賽8強翻版戰。北協開局率先進入狀態，初段以8：4領先，英華憑林韋濼剷籃打入「2加1」，緊接一記中距離穿針反先11：8。北協眾將未有退讓，尹世民和李震楠外圍開炮打出一段12：2攻勢，首節完反而領先20：13。

轉邊後英華主將蔡浩東轟2記三分波，率隊反動反擊，聯手「雙塔」靳弘毅和龍鑫狂追至26：25。北協前鋒陳紀霖關鍵中距離跳投再度反先30：28，佔據領先優勢的北協利用「駭客戰術」連續3次對龍鑫犯規，龍鑫4射罰球僅1中未能助英華反超前。讀秒階段陳紀霖再演關鍵角色打入「And 1」，英華在落後29：32下蔡浩東最後一擊三分試射未能入網，終場由北協收下勝利。

至於男子A組頭場由北協對陣裘錦秋男籃，前者首節初段打出7：0領先，裘錦秋的蘇世成單節獨轟10分，上半場兩軍拉鋸成12：12平手。裘錦秋下半場扭轉局勢，何青孺尾段內外開轟助隊領先24：21，惟呂澤盛關鍵罰球2中0，反觀北協曾政杰2記罰球全中，最終以25：24成功逆轉勝。北協小組賽全勝，更創下隊史首次擊敗「宿敵」英華書院的紀錄，首度向Panasonic賽4強進軍。

北協的陳紀霖在最後關頭的搶鏡表現，成為「朱sir打吡」的贏波功臣，他賽後表示：「球隊過往多次與英華交手，今年精英賽8強試過領先十幾分，但最後一節反負對手，所以今次全隊十分專注不敢大意，直至自己最後一球打入『And 1』，心裡的壓力終於得到釋放。」

今年中六的陳紀霖，為北協披甲3年，他回顧以往練球日子：「我們經常跟英華一起訓練，大家都互相熟悉，但始終沒在正式的比賽中贏過他們，不過這次由自己最後一球奠勝，並且在我中學最後一年戰勝他們，也算是中學球員生涯圓滿了」，他又笑言：「我們球場上是對手，球場下為朋友，今次終於可以『串返佢哋』！」

明日賽事決賽日北協將與寶覺中學爭入決賽，兩軍今學年首度碰面，陳紀霖直言無懼對手，今年目標劍指冠軍：「對方中鋒威脅很大，像是英華的靳弘毅和龍鑫在身材優勢上勝過我們，初步部署會守聯防夾擊他們。因精英賽連續兩場失利，我們都想在Panasonic賽重新證明我們是一支強隊！」