港超聯　又嚟地區打吡！九龍城火併冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（18日）舉行兩場第26周賽事，頭場由九龍城坐鎮深水埗運動場，迎戰冠忠南區。作客的南區是役只要取得1分，就能以第5名完成球季，且看今仗面對各項賽事7連敗的主隊，能否順利達標。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

九龍城上仗於補時階段追和，但最終仍以1比2不敵理文，主教練陳銘剛認為球隊表現並不失禮，對未能取得分數感到可惜：「球隊整體防守上係幾嚴密，對手要攻得入我哋都好困難，的確大家尾段都有失誤，但球員喺100分鐘裏面，好努力咁謹守戰術要求，我覺得球隊嘅表現係值得分數。球隊集中力見到一直進步梗，其餘細節位係要循序漸進，當然球隊亦都要同時間競賽，希望逐步執返正。」陣容方面，中場田中芳拓因半月板受傷需接受手術，提早收咧。

上場一度為九龍城扳平比數的前鋒卡朗，承認球隊成績下滑，但球隊士氣不減，期望藉今仗終止劣勢：「上場我哋幾乎就可以攞到分，比賽最後15分鐘係好關鍵嘅時候，但臨完場前我哋就係衰在鬆懈，所以真係幾失望。我哋今季聯賽好想爭番個中游位置，跟住落嚟無論係對住南區定係港會，目標一定係攞晒3分。」

另一邊廂，今仗為南區本季最後1場賽事，只要保持不敗，就鎖定以第5位完成聯賽，領隊貝可泓揚言派出最強人腳出戰，劍指3分：「對上幾場派咗唔同球員上陣，畀晒機會大家爭取表現，所以今場唔會刻意做輪換，會用最合適嘅人腳同九龍城鍊過，希望乘着最近嘅氣勢，攞晒3分。」陣容方面，基斯、宋柱浩刑滿復出，惟佐佐木周累積5黃要停賽，剛接受鼻骨手術的黎格爾亦未能候命。

對於聯賽頭兩循環俱不敵九龍城，伍瑋謙提醒隊友小心防守死球，以免讓對方有機可乘：「雖然球隊近期表現好咗，但絕對唔可以自滿，而且今季聯賽輸咗畀九龍城兩次，都畀佢哋用死球搵到着數，今場要小心啲。」

【兩隊預計正選陣容】

九龍城

門將：88.袁皓俊

後衞：14.龍梓軒 3.韋利安 4.姜𠗕賢 2.余沛康

中場：9.陳文輝 5.迪高 23.何瀧浩

前鋒：10.林學曦 22.辛尼 27.卡朗

冠忠南區

門將：1.伍瑋謙

後衞：2.陳潤潼 4.川瀨浩太 14.宋柱浩 16.翟廷峯

中場：10.亞哥斯達 6.基斯 19.趙聡悟

前鋒：18.艾華 9.基哥利 7.史提芬彭利拿