港超聯　青衣場爆足總盃決賽前哨戰

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（18日）尾場，標準流浪在青衣運動場鬥東方，上演「足總盃」決賽前哨戰。流浪今仗有主力復出，戰力提升下，必定奮戰到底，避免今季各項賽事遭對方「4殺」（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

標準流浪上仗於主場以2比3惜敗大埔，對於球隊陣容不整下仍發揮出水準，助教林嘉緯喜見球隊戰術運用得宜，又鼓勵年輕小將爭取機會表現自己：「大埔有好多對抗性球員，我哋反而少咗4個外援，賽前都預計到會非常難踢，好彩班年輕球員都好爭氣，馬榕生嘅條件係有一定能力，心態各方面嘅表現畀到教練信心。下半季個踢法開始穩定清晰，尤其是上一場就算放幾個後生落去，大家都見到整體表現唔會走樣，我哋都放心繼續畀機會年輕人落場。」

今季3鬥東方未嘗一勝，作為「足總盃」決賽前最後一次交手，前鋒張廣然表示相當重視，亦相信球隊「夫添」應戰下絕對有力一拼：「上場幾個外援停賽，無論係我哋邊幾個落去踢都好，見到大家都好盡力，而且發揮出嚟狀態同對手差距唔大，呢場我哋全部外援都可以踢，主力體能上比較有優勢，希望『足總盃』決賽之前可以有個突破，搶番啲分加強信心。」陣容方面，伊巴謙、雷仙奴及安沙刑滿復出，今場可以候命。

至於東方，上周以1比0力挫北區，錄得聯賽兩連勝，是役與流浪交鋒，主教練盧比度稱今仗無法與月尾舉行的「足總盃」決賽相提並論：「『足總盃』決賽唔喺青衣踢，同埋一場過嘅盃賽同聯賽相比，作戰方式唔會一樣，而且流浪有好多好波之人，畀到我哋好大威脅，希望大家集中踢好今場先。」

談到本季各項賽事已「3殺」流浪，左閘黃梓浩稱會努力限制對方攻勢，並強調全隊鬥心十足，盼保持連勝走勢：「流浪下半季愈踢愈好，前線嘅劉智樂、伊巴謙同雷仙奴都有入球能力，要小心提防，但我哋會盡力發揮應有水準，爭取贏晒最後兩場聯賽同『足總盃』決賽。」

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：30.奧力斯

後衞：32.李泳豪 23.林堂真 45.安沙 19.姚浩明

中場：11.巴拉克 70.比迪高 5.林遼太

前鋒：37.張廣然 40.伊巴謙 7.劉智樂

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 72.拿亞 6.米祖域 30.黃梓浩

中場：16.梁振邦 27.馬高斯 36.顧斌

前鋒：23.馬希偉 7.巴科爾 77.李俊霆