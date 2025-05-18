水晶宮奪英足盃冠軍　軒達臣離奇走甩紅牌成關鍵

周六(17日)英足盃決賽，水晶宮爆冷1比0擊敗曼城，勇奪創會近120年首個大賽冠軍，下季亦拎到參加歐霸盃資格。水晶宮最大功臣係門將甸恩軒達臣，但佢喺今仗連環神救前，曾喺禁區外用手救波，離奇獲VAR放生走甩紅牌，成為勝負關鍵。曼城領隊哥迪奧拿完場後大發脾氣，同軒達臣場上激烈爭執，頓成熱話。

曼城今場開波即狂攻，艾寧夏蘭特同加華度爾兩次埋門都被軒達臣所救。水晶宮16分鐘第1次反擊攻門就得手，伊比爾治伊斯接應傳中乖巧射入。爭議一幕喺24分鐘出現，夏蘭特接應長傳呈半單刀姿態，軒達臣衝到禁區邊眼見遲嚟一步，但佢就伸手出禁區外拍走個波，VAR雖然介入，但作出「冇問題」嘅離奇判決。

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軒達臣大難不死，36分鐘就成為英雄，曼城博到12碼由馬莫殊操刀，但被軒達臣神勇撲出。換邊後曼城繼續進攻，奇雲迪布尼、謝利美杜古等攻擊手腳頭無靈，加上軒達臣繼續「上身」，最終保住1比0勝果，水晶宮首奪英足盃冠軍，輸波嘅曼城則落實今季「四大皆空」。

完場後，哥迪奧拿情緒失控，喺場中同軒達臣發生爭執，兩人火爆謾罵。軒達臣賽後解畫：「我只係想同佢(哥帥)握手，不過我估佢不滿我拖延時間，我就回應『球證已經補番10分鐘畀你』。」對於爭議判決，哥帥賽後拒絕評論，只回應：「點判唔係我話事。」

根據球例，門將禁區外手球唔一定要罰紅牌，而係視乎個手球有冇破壞「明顯」入球機會。VAR對判決嘅官方解釋，指根據當時個波嘅去勢，夏蘭特只係「有可能」有入球機會，而非「明顯」入球機會，所以唔使出示紅牌，但呢個判定就令大部份人質疑。

評述嘅英格蘭名宿朗尼激動表示：「直接廢除VAR啦！佢哋判決犯錯之後，仲試圖去作出掩飾，呢球肯定係紅牌，全世界人都見到係紅牌，呢球有咩可能唔判紅牌？我知道球證係唔可以被質疑，但依家呢班垃圾......」