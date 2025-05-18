軒達臣破「二奶命」冠軍獻亡父：離開曼聯為呢刻！

水晶宮歷史性奪得英足盃冠軍，鋼門甸恩軒達臣成為最大功臣，呢位曼聯青訓出身嘅球星，出道嗰陣被譽為英格蘭最佳門將，可惜之後發展停滯不前，更生成一條「二奶命」，直到今場終於打破宿命。軒達臣賽後表示要將冠軍獻畀亡父，更豪言離開曼聯就係為捧盃呢一刻！

軒達臣今場作出6次撲救，包括撲出馬莫殊嘅12碼，成為自2010年嘅施治後，首個喺英足盃決賽法定時間救出12碼嘅門將，而且軒達臣過去8次面對12碼，有4次成功撲出，相當犀利！軒達臣賽後感觸表示：「季初我爸爸離開咗我，今日我真係好掛住佢，今場每一腳波爸爸都陪住我，呢個冠軍係獻畀佢。」

現年28歲嘅軒達臣喺曼聯出道，先後外借去史托港、甘士比、梳士貝利、錫菲聯同諾定咸森林，5年前外借錫菲聯嗰陣成功上位，仲入埋英格蘭國家隊，可惜返曼聯後被當時領隊坦哈格冷待，之後更不歡而散，軒達臣更喺訪問入面指責曼聯「浪費咗我12個月。」

軒達臣2年前正式轉會水晶宮，之前喺英錦標賽(梳士貝利)、英冠升班附加賽(錫菲聯)、歐霸盃(曼聯)同2屆歐國盃(英格蘭)決賽都輸波嘅佢，今場終於得到球會賽事首個冠軍，證明當初選擇轉會係正確，軒達臣賽後不諱言：「呢一刻就係我離開曼聯嘅原因，亦係我定下嘅目標。」