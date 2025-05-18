士砵亭勇奪葡超冠軍　艾摩廉後悔成「魔」未

周日(18日)凌晨葡超煞科，士砵亭主場以2比0擊敗甘馬雷斯，以2分優勢力壓和波失分嘅賓菲加，連續2季奪得聯賽冠軍。士砵亭今季經歷功勳主帥魯賓艾摩廉中途離隊打擊，最終仍然成為王者。反觀艾摩廉執教曼聯後，現時僅排英超16位，備受下台壓力，網民趁機抽水，嘲諷呢位葡萄牙少帥上錯「賊船」。

賽前士砵亭及賓菲加同分，由於士砵亭對賽成績佔優，今場贏波就可以捧盃，球員戰意高昂，踢到55分鐘由柏祖干卡維斯射入打開紀錄，跟住卡達莫遠射中柱彈出。戰至82分鐘，前鋒約基利斯又有波入，射成2比0。同時開波嘅賓菲加作客逼和布拉加1比1，連續2季屈居士砵亭之下，成為亞軍。

士砵亭爭標過程一波三折，教練魯賓艾摩廉上年11月轉投曼聯，由青年軍主帥祖奧彭利拿接手執教，但成績太差，僅1個月就被炒，請來甘馬雷斯教練雷波格斯救亡，球隊成功翻身，證明即使失去魯賓艾摩廉，一樣可以奪冠。

獲得多間大球會垂青嘅射手約基利斯，去向備關注，佢話：「我下一支效力球隊？未來事情冇人知，現時只想盡情慶祝奪冠，以及爭取贏埋葡萄牙盃冠軍。」士砵亭將於5月26日凌晨葡萄牙盃決賽對賓菲加。

另外，約基利斯今季葡超有39球進帳，以58.5分排歐洲金靴獎榜首，領先穆罕默德沙拿、基利安麥巴比2.5分，由於英超及西甲入1球有2分，利物浦同皇馬仲有2場聯賽，約基利斯能否奪得歐洲金靴獎，仍存在變數。