40年等待！保蓮妮有總統撐場為意大利寫歷史

保蓮妮周六(17日)在羅馬網賽以直落兩盤挫敗美國名將歌莉嘉芙，勇奪女單冠軍，終結了意大利人長達40年的等待。

羅馬主場館周六坐無虛席，意大利總統馬塔雷拉都是坐上客，29歲的保蓮妮在主場球迷支持下，與歌莉嘉芙爭逐了1小時29分鐘後以6比4、6比2成功奪冠，成為了自1985年雷芝（Raffaella Reggi ）之後，首位在這項賽事奪冠軍的意大利女將，也是自1930年這項賽事創辦以來第4位捧走冠軍的意大利女將。

「感覺實在太唔真實，難以置信我捧着冠軍獎盃，我很激動。」去年曾於法網及溫網闖入決賽的保蓮妮賽後坦言:「我自小看着這個比賽，就是夢想可以捧着冠軍獎座。」這場勝利除了為意大利創下歷史之外，亦讓保蓮妮的世界排名升上第4，將可在本月的法網上位列前4種子。

不過，保蓮妮在這項1000級大師賽仍未結束，還有另一個歷史等她創造，她夥拍艾蘭尼闖入了女雙決賽，並與周日爭逐錦標，如果她成功奪標，將是自1990年美國傳奇施莉絲之後，首位在羅馬包辦單雙打冠軍的女將。

當然，保蓮妮的同胞兼男單「世一」仙拿亦於稍後出戰決賽，將西班牙小天王艾卡華斯爭逐男單錦標，試圖爭取由意大利球手包攬男女單冠軍。