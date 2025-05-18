格連活特起孖 因一規例痛失神射手獎

周日(18日)凌晨法甲煞科，馬賽主場以4比2擊敗雷恩，成為亞軍，翼鋒格連活特梅開二度，但亦射失1球12碼，未能反超前聯賽射手榜一哥奧士文尼迪比利，兩人同樣有21球進帳，由於迪比利入球之中，比較少12碼，獲得神射手殊榮。

賽前馬賽已穩奪下屆歐聯入場券，今仗希望幫助格連活特奪取神射手獎，但開波14分鐘先失守。其後馬賽獲得12碼，由格連活特主射入網扳平。

跟住有雷恩球員喺禁區內犯手球，再被判罰12碼，但格連活特主射被門將拜斯森巴撲出，呢位23歲前曼聯球星好快將功補過，橫傳畀拉比奧特射入反超前2比1，上半場補時，格連活特再入1球。

換邊之後，雷恩靠卡路士高美斯近門撞入追番1球，馬賽喺補時再憑拉比奧特單刀射入，鎖定4比2勝局。

至於冠軍巴黎聖日耳門憑基華拉斯基利亞梅開二度、馬昆奴斯哥利亞入波，主場以3比1反勝歐塞爾，奧士文尼迪比利食白果，射手榜上被格連活特追平，兩人同樣入21球，迪比利只有1球來自12碼，格連活特有7球屬於12碼，根據規則，奧士文尼迪比利獲得神射手獎。

另外，今輪法甲總共出現38個入球，成為近17年以來，單輪法甲最多入波數字。