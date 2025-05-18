世乒賽開打　「黃杜配」混雙亮相贏得險

世界乒乓球錦標賽在多哈開打，三屆獎牌得主的港隊混雙組合黃鎮廷／杜凱琹，首圈贏得驚險，以3比2力挫新加坡組合，躋身32強。

先後於2015、2017及2023年獲得世錦賽銅牌的「黃杜配」，為港隊今屆打頭陣率先亮相，這對混雙3號種子面對新加坡的馮耀恩／舒麟茜，先贏兩局下被扳成平手，幸而在決勝局重拾手感力挫對手，成功響頭炮。

港隊今屆以老帶新派出5男6女出戰，爭逐全部5個項目，「老大哥」黃鎮廷更身兼3個項目，完成混雙第1擊，經小休後再度在男雙上陣，夥拍新晉球手陳顥樺，他們上月在太原兵賽獲得亞軍，默契再有進步，首圈面對尼日利亞組合輕鬆以3比0順利闖關。

至於港隊「一姐」杜凱琹亦於同日在女單爭逐，首圈以直落4比0淘汰法國的賀卓治(Leana Hochart)，勇闖64強，將對戰意大利的莫法迪妮（Gaia Monfardini）；而另一位港將吳詠琳則以0比4不敵德國的歌芙曼(Annett Kaufmann)，首圈出局。

此外，中國隊首天取得7勝1負的戰績，其中薛飛在男單遇上「一輪遊」，創下了自1953年國乒於三大賽男單歷史最差的戰績；而世界「2哥」王楚欽則速戰速決，僅花21分鐘以4比0輕取美國的尼華殊，躋身64強。