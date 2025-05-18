港會7人賽　港隊U22標準流浪碟賽4強止步

港隊U22及標準流浪周日（18日）在港會7人賽碟賽8強，分別淘汰新加坡木球會及李斯特城，可惜兩隊在較後時間的4強憾負，無緣晉級。

分別在正賽B組及D組，敬陪末席的港隊U22及標準流浪，同樣在是日早上轉戰碟賽8強。派出馬榕生等多名年輕球員出戰的流浪，靠張青雲上半場射入12碼，1比0力挫李斯特城；至於港隊U22面對新加坡木球會，憑西施文樂宜及湯允禧各入1球，以2比1反勝對手，攜手打入4強。

港隊U22在準決賽與友誼聯賽選手隊交手，雖然上半場由湯允禧左路推大位射入先開紀錄，可惜完場前被對方追成1比1平手，而以突然死亡制的互射12碼分勝負，結果羅焯熙第2輪宴客後，港隊U22 12碼以1比2告負，總比數輸2比3，而標準流浪則以0比2不敵港會隊長選手隊，無緣碟賽決賽。

是日合共攻入兩球的湯允禧，對未能晉級決賽感到可惜，但慶幸自己能夠為代表隊作貢獻，期望往後繼續與隊友成長：「我喺分組賽只得好少時間落場，所以唔太開心，但呢日兩場都入到波，仲差啲就晉級決賽，總算對得住自己，希望將來同隊友一齊進步，甚至挑戰更高水平嘅聯賽。」

港隊U22主教練戴雅諾（Darren James Arnott）指教練團會好好利用港會7人賽，考察幾位在海外升學的球員：「由於預算所限，教練團好難飛去其他地方，睇吓喺外國讀緊書嗰班仔踢成點，呢個比賽就令我哋可以檢視大家嘅能力，又可以畀佢哋感受其他外國年輕球員嘅強度。」