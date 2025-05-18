兵工廠和波冇壞　紐卡素讓客+1值博

英超「搶2大戰」，阿仙奴主場硬撼紐卡素。次席阿仙奴現時僅領先「喜鵲」2分，勝負足以扭轉雙方排名。兩軍同樣要搶分保前5，不過「兵工廠」近年對親紐卡素都冇運行，加上最後1輪只係對篤定降班嘅修咸頓，今仗攞1分冇壞，一於捧紐卡素讓球客勝（+1）。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

阿仙奴今季四大皆空，餘下唯一目標係保住前5張歐聯入場券，上仗逼和新鮮出爐盟主利物浦2比2，不過就付出李安度杜沙特傷出、米基爾馬連奴被逐嘅代價，影響埋之後部署，加上佢哋近6場聯賽贏得1場咁大把，早排夫添出擊反輸畀般尼茅夫，狀態認真麻麻。

再睇睇形勢，阿仙奴賽前Lead住第4位車路士同第5位維拉2分，兼打少1場，亦領先同樣打咗36場嘅第6位曼城3分，「2哥」席位最大敵人都係今場對手紐卡素。由於「兵工廠」煞科日對手只係修咸頓，3分十拿九穩，今場只要唔輸有分落袋，前5甚至「英超2哥」個位就極度穩陣。

另邊廂，紐卡素去到季尾可謂愈戰愈勇，近9仗聯賽豪取7勝1和僅1敗，包括上仗擊敗勁敵車路士，信心爆晒棚，除咗今季聯賽射入23球嘅阿歷山大伊沙克之外，積及梅菲、哈維班尼斯及辛度東拿利都弗到「冇朋友」，踢得咁順勒都勒唔住。何況「喜鵲」近年專剋阿仙奴，近5次交手獲4勝1負，讓球客勝（+1）不容錯過。

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