Panasonic籃球賽4強大戰　男拔北協齊入決賽爭冠

「Panasonic學界籃球邀請賽」周日（18日）率先上演男子組4強激鬥，頭場北角協同中學憑曾政杰尾段連轟6分，最終以22：16勇挫寶覺中學；尾場拔萃男書院下半場打出15：4逆轉戰局，全場以24：15擊敗滙基書院（大坑東）。北協和男拔將於今日下午5時30分出戰決賽爭奪桂冠。

爆冷擊退英華書院的北協成功在小組賽突圍，殺入準決賽再對精英賽4強份子的寶覺男籃。寶覺由許瑋熙入波先開紀錄，惟全隊多次外圍試射未果，反觀北協的李震楠和曾政杰衝擊顏色地帶，率隊打出7：0攻勢，隨後陳紀霖後備上陣即交出表現，吳嘉樂追分寶覺首節以7：9稍微落後。

下半場寶覺中鋒秦心明打入「And 1」，兩軍再度戰成13：13平手。北協變陣打反擊快攻，尹世民快攻放波入籃，曾政杰連續3次在籃底得分擊沉對手追分氣勢，終場以22：16勝出殺入決賽。

4強尾場由首戰Panasonic賽的滙基書院（大坑東），硬撼精英賽冠軍男拔。男拔由鄭祉活先開紀錄，滙基則有魏俊偉打入「2加1」，隨後男拔主將梁子健連取4分，雙方初段拉鋸成8：8平手。滙基射手倫子日三分開齋，上半場反以11：9領先。

轉邊後男拔提速，快上快落反先13：11，陳卓穎快攻博得「And 1」拉開至18：13，射手鄭旨言中距離跳射，全隊打出一段15：4攻勢。尾段滙基顯疲態，屢次射波彈框而出，最終由男拔以24：15取勝。