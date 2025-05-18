張家朗蔡俊彥上海大獎賽齊闖4強　穩取獎牌

「世一」兼奧運金牌得主張家朗與港隊隊友蔡俊彥，周日（18日）在花劍大獎賽上海站壓軸賽日，連闖四關，齊齊打入4強，為港穩取獎牌，稍後將分別出戰意大利劍手，力爭決賽合演「港隊打吡」。

張家朗自去年12月獲得世界盃日本站的銅牌後，踏入2025年始終未能踏上頒獎台，幾站國際賽的最好成績僅闖8強；今站出戰上海終於打破最近的「魔咒」，以首號種子身份爭取衞冕的他，前三輪賽事先後淘汰德、法、意的劍手，鎖定8強，繼而再以15比10挫敗中國年輕劍手郭一凡，篤入4強，並肯定袋走本年首面國際賽獎牌。

至於另一位港將蔡俊彥同樣有出色表現，小組賽出線後過關斬將，連挫兩位日本及法國劍手，今季首次闖入8強，繼而遇上中國的曾昭然，以15比8獲勝晉級，篤定4強席位，並且「有牌落袋」。

張家朗與蔡俊彥在準決賽將分別與世界排名第6的Tommaso Marini及Giulio Lombardi演「港意大戰」，以爭逐決賽席位，兩位港將將拼盡爭勝，力爭金牌戰上演「港隊打吡」包攬金、銀牌。