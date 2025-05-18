港超聯　鎖定第5！冠忠南區兩球挫九龍城

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（18日）頭場由九龍城坐鎮深水埗運動場，迎戰冠忠南區。最後南區憑亞哥斯達及史提芬彭利拿的入球，淨勝主隊2球下，鎖定第5位完成今季聯賽。

九龍城由袁皓俊把關，姜𠗕賢鎮守後防，迪高負責在中場掃蕩，為楊朝景和卡朗創造突擊機會；南區陣容方面，今場派出伍瑋謙把關，川瀬浩太夥拍宋柱浩鎮守後防，亞哥斯達負責派牌，協助基哥利和趙聡悟攻堅，史提芬彭利拿和翟廷峯則於後備席候命。

開賽早段雙方互有攻守，8分鐘，楊朝景左路接應余沛康長傳，遠柱起腳，僅柱邊出界。18分鐘，趙聡悟落底傳中，陳潤潼右路施射，可惜未有命中目標。34分鐘，艾華右路起腳，門將袁皓俊右手拍出底線。42分鐘，卡朗禁區頂接應隊友傳送後左腳抽射，但角度太正，皮球被伍瑋謙接實。上半場補時階段，亞哥斯達在趙聡悟助攻下右腳燙入，南區領先主隊1球，返回更衣室。

下半場，九龍城換入封天詠以加強威脅。47分鐘，趙聡悟左路遠柱抽射，皮球越楣而過。56分鐘，趙聡悟接應亞哥斯達短傳，順勢起腳，被袁皓俊擋出。72分鐘，基哥利左路施射中柱彈出，艾華補腳省中對手後，後備入替的史提芬彭利拿再補一腳射成2比0。下半場尾段，主隊嘗試反撲，楊朝景及後備入替的辛尼先後施射均無功而還。最後南區憑亞哥斯達及史提芬彭利拿的入球，以2比0擊敗主隊。

賽後南區領隊貝可泓透露，今場兩名入球功臣亞哥斯達及史提芬彭利拿已完成續約，下季將會留隊，又形容今季球隊經歷大起大落，感謝每位球員的付出，成就今季聯賽佳績及捧走「賽馬會菁英盃」：「季尾佢哋兩個表現都非常之突出，希望下季繼續有咁嘅表現。今季球隊可以話大起大落，有失望過亦都有滿意過開心過，慶幸我哋用一個最好嘅情況完結咗今個球季，唔係話帶住一場輸波，唔係話乜都冇咁樣。我哋喺谷底可以反彈，多得老闆管理層有耐性俾我哋，去嘗試扭轉翻嗰個情況，真係球隊上下一心嘅回報。」