港超聯　確定續約　亞哥斯達：下季繼續留隊搏殺

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（18日）頭場有冠忠南區作客深水埗運動場上演謝幕戰，結果南區淨勝九龍城2球下，以第5位完成今季聯賽，獲足總選為全場最佳球員（POM）的中場亞哥斯達（Jony），透露來季將繼續留隊，期待下季繼續貢獻，為球隊爭取更多獎盃。

上半場41分鐘亞哥斯達在趙聡悟助攻下，為南區先開紀錄兼攻入其今季個人第2球，作為謝幕戰的入球功臣，助南區以總積分28分鎖定聯賽第5，Jony相當高興以勝仗結束今季聯賽：「我哋季中試過連輸好多場波，聯賽排名仲跌落下半版，好彩季尾開始上力，跟住仲贏埋『菁英盃』，今日謝幕戰可以贏波攞到第5，我覺得係好完美嘅結局。今日贏波唔係我一個人嘅功勞，足球唔係講單打獨鬥，如果唔係成隊波夠團結，發揮番戰術部署，今場都唔會贏到，全靠班隊友上下齊心，呢樣先係我最著重嘅。」

賽後南區領隊貝可泓確認，今場兩名入球功臣亞哥斯達及史提芬彭利拿已完成續約，Jony透露自己於「賽馬會菁英盃」決賽後，與管理層討論決定留隊：「Clavin（貝可泓）完咗決賽之後同我傾續約，好開心可以貢獻多一季，畢竟我之前試過受傷，有三四個月都冇落場，好番之後幫到球隊捧盃，我自己都幾滿意，希望可以帶住季尾個狀態，繼續為南區搏殺。」