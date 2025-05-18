梁瑞昕18分領協恩挫裘錦秋　實現Panasonic賽10連霸

Panasonic學界籃球邀請賽女子決賽，協恩中學和裘錦秋中學（葵涌）重演精英賽決賽戲碼，最終協恩憑梁瑞昕轟入全場最高18分，以33：20成功衞冕，達成賽事10連霸。

裘錦秋首節防守頗硬淨，前4分鐘僅讓黎日瑤打出4：0，惟協恩最強的地方亦在於防守，不斷成功破壞裘錦秋攻勢，裘錦秋由朱玫慈和馮家晴破蛋，首節落後4：9。

腰傷在身的裘錦秋中鋒戴欣婷今場續正選上陣，學界生涯最後一場5人賽放手一搏，低位防守比上場明顯積極，令協恩球員難以輕鬆剷籃得分，裘錦秋進攻端由馮家晴策動快攻，韓芷澄補籃得分，其後戴欣婷轉身放籃得手，追至8：11。協恩的梁瑞昕閃過對手拋投得分，其後再偷波一條龍上籃，連取4分盡顯功架，半場為協恩重新拉開至15：8。

易籃後，裘錦秋「雙塔」挺身而出，戴欣婷和鄧泳茹籃下搶4分，一度追成12：17，惟戴欣婷受到對手2至3人夾擊，起手機會大減。上屆「三分王」、協恩進攻核心黎瑞昕一己之力回敬8分，包括兩球三分波，撲滅對手氣燄。裘錦秋暫停回來後，鄧泳茹接應戴欣婷傳球得分，力追至15：25。

決勝節，馮家晴終於射入裘錦秋今場第一球三分波，其後亦上籃得分，將分差維持個位數，令球隊士氣大振，惟梁瑞昕單節再轟5分，帶領協恩以33：20分取勝，連續10屆捧走冠軍寶座。