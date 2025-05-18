生力軍北協勇挫男拔　隊史首奪Panasonic賽冠軍

第15屆「Panasonic學界籃球邀請賽」於周日（18日）煞科，男子組北角協同中學與拔萃男書院合演冠軍戰，兩軍鬥得難分難解，最後兩分鐘仍持平戰局，北協最後時刻拉開比數，終場以54：52勝出，隊史首奪賽事冠軍。

上屆Panasonic男子決賽僅負英華書院奪亞的男拔，今屆4強以24：15擊敗滙基書院（大坑東），再以全勝殺入決賽，迎戰小組賽力挫裘錦秋中學（葵涌）和英華書院、4強以22：16淘汰寶覺中學的生力軍北協。

男拔劉子健剷籃得手為比賽拉開帷幕，北協有尹世民兩次籃底得分，率隊打出7：0攻勢領先對手。男拔新晉隊長劉志軒射入三分波點燃球隊鬥志，隨後劉子健和梁浚朗內外開轟，鄭祉活2分波追成11：11平手，曾政杰得分為北協「止血」，鄭祉活壓哨後撤步中投命中，首節兩軍拉鋸成15：15。

次節男拔後備上陣的鄭旨言三分波手起刀落反先18：15，北協亦不甘示弱，憑陳紀霖強攻禁區打入「And 1」，梁智堯和尹世民先後轟入三分彈，隊長曾政杰再博「2加1」，陳紀霖更於0.1秒博到犯規，上半場反而以30：27領先對手。

易籃後雙方持續纏鬥，男拔初段率先發動攻勢，劉子健外圍開炮，劉志軒連袋4分，包括一次剷籃「大風車」表演引來全場歡呼，加上鄭祉活繼續貢獻分數，男拔再以37：35反超前，惟其後連續送出3次失誤，男拔內線球員鍾耀信受傷退下火線，北協追至39：39進入最後一節。

決勝節北協曾政杰發威，先在籃底「easy bucket」，隨後在對手嚴防下最後1秒起手打板入網成功「拆彈」，加上周政言歐洲步上籃、再轟三分波連袋5分，一波攻勢後以48：43領先。不過男拔攻勢亦未停止，鄭旨言反擊快攻得手、梁子健打入「2加1」，再度抹去北協領先優勢戰成48：48平手。

關鍵時刻李震楠射入後撤步三分，中鋒陳泓宇帶眾將狂搶進攻籃板，曾政杰再得分以54：48拉開比數。讀秒階段男拔陳卓穎和梁浚朗入波拉近到2分差距，惟為時已晚，最後1.2秒北協成功開波衝到前場，未予對手用犯規戰術機會，終場以54：52險勝男拔。北協隊史首度進軍Panasonic賽4強，再連挫學界傳統勁旅寶覺和男拔，首奪賽事冠軍寶座，十分令人鼓舞。