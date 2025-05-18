梁瑞昕成協恩衞冕功臣　Panasonic賽贏盡個人獎

中五的梁瑞昕在今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」成為協恩中學衞冕功臣，賽後獲頒女子「得分王」、「三分王」、「最有價值球員」3個個人獎項。賽後梁瑞昕以「錦上添花」形容這次連霸之旅：「冠軍才是我首要目標，多謝教練信任，讓我有許多上陣時間，他們放心將進攻重任交給我，所以我都好想為球隊拿更多分。10連霸不是一件容易的事，這為協恩上下注入了強心針。要承傳師姐留下來的是有一定壓力，但如何面對壓力亦是我們必修一課，我亦在學習如何將壓力化作動力。」

基本功紮實的梁瑞昕在場上展現各種得分手段，籃球偶像為湖人球星當錫的她亦下了不少苦功，她說：「我是從不同人身上學習（技術），然後練球時不斷嘗試，慢慢建立更多進攻板斧。」本學年協恩請來甲一球星梁兆華加入教練團，梁瑞昕表示擴闊了眼界：「他來自男子職業籃球，為我們帶來好多戰術選擇，他亦主張我們多用身體碰撞，對於我們來說頗新穎。」

今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」隊際冠、亞和季軍贏得獎盃、獎牌之外，獲得聲波震動牙刷、護髮風筒和無線便攜磁吸燈。男、女子最有價值球員更加獎品豐富，分別獲得護髮風筒、電鬚刨紀念球衣、價值＄1500的adidas球鞋現金券以及兩張大灣區航空仙台送出的來回機票。