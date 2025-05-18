曾政杰Panasonic賽轟39分膺MVP　望接棒北協男籃續創巔峰

北角協同中學在今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」連挫學界港九D1區前3名球隊英華、寶覺和男拔，隊史首度捧盃，冠軍含金量十足，北角協同中學主力之一的曾政杰，4場比賽合共轟入39分，蟬聯賽事得分王和最有價值球員獎（MVP），他賽後直言終能兌現「證明北協實力」承諾，而這位中四生更誓言未來兩年要「孭起」球隊，繼續挑戰強敵。

北協今次奪冠過程十分熱血，而曾政杰更在關鍵時刻頻頻交出表現，賽後攬盡「MVP」和「得分王」兩大個人獎項，「政杰」賽後直言心情激動，表示賽前未有預期會獲獎，：「第一年打入panasonic賽決賽就贏冠軍，對我們意義重大。對自己而言，很難得同時在決賽擊敗拔萃，又能收穫個人獎項，給了我很大信心，希望未來兩年能以『大佬』身份繼續帶領北協挑戰學界賽。」

事實上，中四的曾政杰今次是首度參與Panasonic賽，成功幫助球隊擊敗勁敵英華和男拔，他表示終能向外界證明北協實力：「即時是全港學界冠軍球隊，我們也能與之抗衡！」他同時亦不忘感謝隊友付出：「感謝隊友們博盡全力，亦要多謝即使未能出場的隊友落力為我們打氣，很開心能跟中六師兄一起拿到冠軍，為他們留下回憶，這對我來說很重要。」