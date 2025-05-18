亞洲踢拳最強對決　港將揚威寶島

「T1戰士征途：亞洲踢拳最強對決」周日(18日)晚在台灣新北市三重國民運動中心圓滿舉行，8位中國香港搏擊好手作客參戰，最終拿下4勝2KO之佳績。至於是夜為其「寶島出道戰」的「轟炸機2.0」向籽羲，則在附加回合不敵來自日本鹿兒島縣的松永隆，上了寶貴一課。

全晚上演的12場激戰中，當中4位中國香港搏擊運動員，包括崔曜麟、陳柏灝、李駿琳和馮晉研均順利勝出。當中李駿琳過往曾不敵主場出擊的黃嵩森，這次兩人再度碰頭，李駿琳在次回合，以一記勾拳令對手應聲倒地，並獲拳證判予KO勝，成功一雪前恥。

至於崔曜麟更快速鎖定勝局，在短短首回合便KO主場出戰的劉祐豪，惹來現場觀眾雷動掌聲。

至於19歲的「轟炸機2.0」向籽羲，昨晚面對日本代表松永隆，本憑身高及強勁掃踢在開賽初段稍佔優勢，奈何對方一直未有退縮，不斷壓前伺機反撲。此舉令戰局有所逆轉，向籽羲逐漸失去信心，發揮欠順；反觀原先僅以拳擊開路的松永隆，此消彼長下戰術愈趨多變，連番以掃踢還擊。

3個回合過後，拳證認為兩人要以附加回合分高下，在附加回合中，松永隆藉明確優勢勝出，亦令向籽羲在2025年首戰吃下一記悶棍，生涯戰績改寫成13仗10勝3負3KO。向籽羲今年尚有3場硬仗須要應付，包括兩場主場賽事，以及8月31日征戰日本名古屋參與LEGEND搏擊4強淘汰賽。

「T1戰士征途：亞洲踢拳最強對決」

中國香港拳手賽果：

第1場－女子50公斤級踢拳賽

馮晉研（中國香港）勝 李彥誼（中華台北）

第2場－女子50公斤級踢拳賽

小西江美香（日本） 附加回合勝 王子晴（中國香港）

第5場－男子60公斤級踢拳賽

李駿琳（中國香港） KO勝 黃嵩森（中華台北）

第6場－男子60公斤級踢拳賽

佐伯聖翔（日本） 勝 馮鈞權（中國香港）

第8場－男子63公斤級踢拳賽

陳柏灝（中國香港） 勝 林禾順（中華台北）

第9場－男子63公斤級踢拳賽

松永隆（日本）附加回合勝 向籽羲（中國香港）

第10場－男子67公斤級踢拳賽

崔曜麟（中國香港）KO勝 劉祐豪（中華台北）

第11場副主賽－男子67公斤級踢拳賽

和田哲平（日本）勝 謝傑丞（中國香港）