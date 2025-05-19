福建體育會百周年誌慶　施文誕：冠名贊助超級工商盃　

籃總副會長施文誕（右）向囊括女子MVP、得分王及三分王的梁瑞昕頒發獎座。(李章杰攝)

本地籃球盛事一浪接一浪，香港福建體育會監事長施文誕周日（18日）出席「Panasonic學界籃球邀請賽」擔任頒獎嘉賓時接受訪問，預告該會將冠名贊助6月舉行的超級工商盃國際籃球邀請賽，屆時港隊將主場大戰來自CBA及東南亞代表隊，施生表示超級工商盃歷史悠久，水平高超，期待給球迷帶來精彩的賽事。

超級工商盃國際籃球邀請賽將於6月24至29日假新伊館舉行，今屆賽事獲香港福建體育會冠名贊助，名為第二十三屆福建體育會百年盃．超級工商盃國際籃球邀請賽，預計會有8支球隊競逐。身兼世界晉江同鄉總會永遠榮譽會長的施文誕表示：「今年適逢福建體育會成立100周年，我們將舉辦一系列活動，而籃球一向是我們重點推廣的運動，今次好開心和籃總合作，全力贊助今屆超級工商盃。」

施文誕透露賽事邀得福建鱘潯興等CBA球隊及東南亞代表隊來港獻技，相信戲碼將極具吸力：「屆時相信能吸引更多觀眾入場，也希望為港隊提供更多實戰機會，備戰未來大賽包括2026亞運會等。」