賴斯救駕　阿仙奴贏波奪下屆歐聯入場券

周日(18日)深夜英超前列大戰，第2位阿仙奴憑迪格蘭賴斯射入全場唯一入球，主場以1比0擊敗第3位紐卡素，提早1輪鎖定前5位，獲得下屆歐聯入場券。兵工廠今仗仲有養傷3個半月嘅進攻主力夏維斯復出，可以話係雙喜臨門。

阿仙奴今季又四大皆空，絕對唔可以冇埋下屆歐聯參賽資格，但紐卡素搶分戰意亦非常強，上半場更加反客為主，有10次射門，比主隊多1倍，包括5次中目標，成為自2022年4月曼聯之後，首支作客兵工廠，上半場有10次射門嘅球隊。

不過，阿仙奴把握力較佳，踢到55分鐘打開紀錄，馬田奧迪加特右路橫傳，傷愈復出嘅迪格蘭賴斯喺禁區頂起腳射入，一箭定江山，呢位英格蘭國腳近2次英超上陣都有波入。

踢到76分鐘，球迷最期待畫面出現，夏維斯後備入替復出，呢位德國國腳自2月初受傷後，一直缺陣，總算趕及球季結束前傷愈。阿仙奴贏波後，領先紐卡素、車路士、阿士東維拉5分，餘下1輪聯賽，數字上只有踢少1場嘅曼城有機會超前兵工廠，阿仙奴極大機會連續3季成為英超亞軍。

另外，阿仙奴領隊阿迪達今場又食黃牌，累積夠牌數，下場煞科戰停賽，無法領軍作客包尾嘅修咸頓，幸好勝負已對球隊冇影響。

英超5個下屆歐聯席位，利物浦同阿仙奴已佔2席，餘下3席成為紐卡素、車路士、阿士東維拉、曼城、諾定咸森林之爭。