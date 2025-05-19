華迪轟入李城生涯200球　完美告別

周日(18日)晚英超，兩支篤定降班球隊交鋒，李斯特城主場以2比0擊敗葉士域治，已落實今夏離隊嘅38歲老將占美華迪第500次為「狐狸兵團」上陣，並射入1球，效力李斯特城13年，剛好為球隊各項賽事入200球，完美告別。

由於李斯特城下場煞科戰作客般尼茅夫，今季主場謝幕戰，成為占美華迪告別戰，獲得正選上陣。呢位射手果然冇令球迷失望，踢到28分鐘就入波，球場大螢幕立即顯示呢位英格蘭射手嘅大頭肖像及200字樣，同佢慶祝創出里程碑。

與此同時，占美華迪今季聯賽創造13個入波，包括射入9球4次攻助，追平英超史上單季創造最多入波嘅37歲以上球員紀錄，另1位係曼聯名宿舒寧咸，佢喺2003/04年球季同樣創造13個入波。換邊後，基斯麥艾達亦建一功，為李斯特城鎖定2比0勝局。

賽後主角占美華迪話：「我好享受效力李斯特城每一個時刻，會繼續關注我熱愛嘅球隊，你哋永遠留喺我心中，要感謝大家接納我及家人支持，我希望一直以來嘅努力，可以回報到大家。」占美華迪13年李斯特城生涯，最威水一定協助球隊爆大冷奪得2015/16年球季英超冠軍，仲有捧2020/21年英足盃冠軍。雖然占美華迪將離開李斯特城，但仍未打算退休，早前傳出狼隊有意簽佢。