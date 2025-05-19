【有片】阿積士失冠　韋格賀斯暴打攝影機

去片睇韋格賀斯暴打攝影機

周日(18日)晚荷蘭常規賽煞科，原本奪標形勢大好嘅阿積士，經歷季尾連接失分後，雖然最後1場以2比0擊敗川迪，但仍然少榜首燕豪芬1分，將冠軍拱手讓人。賽後阿積士前鋒韋格賀斯老羞成怒，暴打攝影機發洩，非常冇品。

阿積士曾於餘下5輪聯賽情況下，有9分領先優勢，但之後4場卻嚴重失準，僅2和2負痛失10分，被燕豪芬反超前搶走榜首位置。來到煞科戰，阿積士憑佐敦軒達臣、韋格賀斯各入1球，主場以2比0擊敗川迪，但燕豪芬作客亦以3比1贏鹿特丹斯巴達，取得7連勝，成功衞冕。

賽後阿積士球員列隊向觀眾席上球迷致謝，賽事攝影師拎住部機近身拍攝球員表情，行到韋格賀斯身邊時，呢位前曼聯射手發脾氣，大力拍走攝影機，令直播畫面消失，引起輿論猛烈批評。事後韋格賀斯解釋話，當時球迷唱歌鼓勵球隊，場面感人，攝影機冇理由只影住球員失落表情，尤其是成日專登針對影住佢。

韋格賀斯曾於2022/23年球季被般尼外借去曼聯，其後再借去德甲球隊賀芬咸，上年夏天正式轉投阿積士，呢位32歲荷蘭國腳今季荷甲上陣24場入10球。