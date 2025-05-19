香港隊　初選出爐　港隊U22下月赴泰踢兩友賽

剛為港隊U22出戰港會7人賽的湯允禧亦有入圍。（資料圖片）

為備戰9月份2026亞洲足協U23亞洲盃外圍賽，足總周一（19日）確定港隊U22會在6月初，赴泰國曼谷參與兩場國際友誼賽，並同時公布43人初選名單。其中多名正在海外球會效力或留學的年輕港將，包括杜俊暉、湯允禧、吳以琛、曾樂圖、曾以行等皆有入圍。

今次43人初選相當完整，多名在海外球會落班或留學的小將悉數入圍，包括日前有份隨港隊U22出戰港會7人賽的湯允禧、何東霖和蔡駿宏，惟西施文樂宜卻名落孫山；而前港超兵曾以行、擁大港腳經驗的杜俊暉亦在名單之上，有望歸隊助陣。除此之外，馬斐、趙聡悟、馬希偉等一班在本地球會效力的年輕球員同樣在陣。

大軍5月底將在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開集訓，而6月2日至8日期間，將會前往泰國曼谷參與兩場國際友誼賽，6月4日先鬥主隊泰國U22，3日後再與阿拉伯聯合酋長國U22「拍跳」。

43人初選名單如下：

門將：陳冠燊 (標準流浪)、鍾凱文 (東方)、陳嘉昊、顏翱天 (冠忠南區)、潘尚希 (理文)、龐焯熙 (北區)、吳以琛

後衞：李泳豪 (標準流浪)、林千裕 (東方)、林澔希、曾俊軒 (港會)、甘智健 (傑志)、龍梓軒 (九龍城)、周子謙 (理文)、黃靖然 (北區)、宏愷志、郭縉諾、宋紘毅、楊學敏 (大埔)、曾樂圖、曾以行

中場：馬希偉、柏拔 (東方)、蔡駿宏 (艾馬多拉)、陳浩嘉 (港會)、陳丞臻(傑志)、何瀧浩 (九龍城) 、趙聡悟、容昊 (冠忠南區)、鄧筵霑 (理文)、戴子軒 (北區)、張志昊、李樂謙、徐朗 (大埔)

前鋒：李俊霆 (東方)、陳傲軒、馬斐、楊焯鈞 (傑志)、羅焯熙 (理文)、吳栢希 (北區)、杜俊暉、何東霖、湯允禧