國米拿玻里齊和波「讓冠」 爭標鬥到最後一輪

拿玻里、國際米蘭不約而同和波。(Getty Images)

周一(19日)凌晨意甲，爭標雙雄一齊和波失「讓冠」，榜首拿玻里作客悶和帕爾馬0比0，第2位國際米蘭臨完場被拉素逼和2比2，兩軍繼續保持1分距離，意味要等到嚟緊周日(25日)晚最後1輪賽事，先至可以決定冠軍誰屬。值得留意，拿玻里教練干地、國米主帥施蒙尼恩沙基煞科戰都停賽，一旦兩隊最終同分，更加需要踢1場「決賽」，令結局充滿變數。

拿玻里原本爭標形勢大好，但上輪主場被熱拿亞逼和2比2後，領先優勢縮減至1分，今仗作客護級份子帕爾馬，創造大量攻勢，但都把握唔到，包括森保安古沙上半場射門中柱彈出。

換邊之後，拿玻里翼鋒保列坦奴笠射，麥湯米尼主射罰球，都不幸中楣，實在欠運。其後主帥干地因為激烈抗議，被球證出示紅牌趕出場，無法親自領軍出戰下場主場對卡利亞里。

至於同時開波，國際米蘭上半場補時由中堅恩比斯錫射入打開紀錄，要力爭前4位歐聯入場券嘅拉素亦不甘示弱，換邊後換入37歲老將柏度洛迪古斯搏殺，成為轉捩點，佢喺72分鐘近門射入扳平。

雖然國際米蘭憑杜費斯接應罰球頂入再度領先，但戰至86分鐘，國米入波功臣恩比斯錫變罪人，疑似禁區內犯手球，球證睇完VAR後判罰12碼，柏度洛迪古斯主射入網，戲劇性逼和2比2。

國米主帥施蒙尼恩沙基不滿判決，作出激烈抗議，換來紅牌被逐，唔可以親自領軍出戰下場作客科木。

如果煞科戰，拿玻里輸波，國米和波，兩隊就會同分，意甲2022/23年球季重新引入爭冠附加賽制度，踢完最後1輪聯賽後，如果榜首兩隊同分，需要進行1場「決賽」分勝負，決定冠軍誰屬。

意甲史上只曾出現1次「決賽」，1964年博洛尼亞以2比0擊敗國際米蘭，相隔61年後，國米又有機會參與其中。