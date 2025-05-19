艾卡華斯粉碎「世一」好夢　首奪羅馬賽迎泥地大賽最後拼圖

西班牙小天王艾卡華斯粉碎了意大利人的神話，周日在羅馬網賽的王者之戰力挫「世一」仙拿，首奪羅馬大師賽冠軍頭銜，並且迎來生涯第7個大師賽錦標。

這對「00後」的新天王對決，再成為網壇的焦點，22歲的艾卡華斯憑着出色表現以7比6(7比5)、6比1獲勝，並終止了仙拿的26連勝紀錄，而意大利球手爭取在羅馬包攬男、女子冠軍的希望亦遭幻滅。

艾卡華斯耗時1小時44分擊敗涉禁藥而禁賽3個月的仙拿，贏得生涯第19個巡迴賽冠軍獎盃，追平了仙拿成為贏得最多冠軍的「00年代」球手。

「很開心可以贏得我首個羅馬冠軍，希望這不是最後一個。」這個冠軍也讓艾卡華斯集齊了紅土四大賽（蒙地卡羅、馬德里、羅馬及法網）錦標，可以接棒做新一代「泥地王」。他賽後稱:「首先我想說的是，很高興見到仙拿重返賽場有如此精彩水平，相信對他來說，三個月後復出並且在復出首個比賽就躋身大師賽決賽，絕非容易，這實在不可思議，真心要祝賀他。」

「我亦為自己感到自豪，從戰術上來說，我從第一分到最後一分都打得很好，沒有像過山車般起伏不定。」艾卡華斯與仙拿的對戰成績已增至7勝4負，也成為今季首位奪得三個ATP巡迴賽冠軍的球手，而他也是繼拿度、祖高域、古爾頓及里奧斯之後，第五位包攬ATP紅土大師賽冠軍的球員。

艾卡華斯直言即將把焦點放在即將展開的法網，他確定以2號種子身份爭逐男單王座。法網已進行外圍賽，香港的黃澤林首圈遇上澳洲的湯美，而正賽於周日(25日)開打。