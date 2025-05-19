「乒壇嫲嫲」老友同樣厲害　58歲曾志英世錦賽闖關

再次證明年齡不是絕對問題，正在多哈上演的世界乒乓球錦標賽，58歲的智利老將曾志英，以4比0淘汰對手，躋身女單64強。

「乒壇嫲嫲」倪夏蓮今屆缺戰世錦賽，但另一位漸近「登陸」的銀髮女將曾志英，在今屆女單首圈表現同樣出色，面對卡塔爾的艾妮，輕鬆以11比2、11比7、11比1及11比1，順利晉級，將與世界排名13的羅馬尼亞美女球手索克絲爭逐。

出生於廣州的曾志英賽後在個人社交平台發帖文:「解鎖世乒賽第一場勝利，繼續加油。」還有不足2個月滿59歲的曾志英，在2024巴黎奧運的乒乓項目上，年齡僅次於盧森堡名將倪夏蓮的第二高齡球手，當時她代表智利爭逐女單賽事；今次在世錦賽繼續爭寫佳績。

曾志英曾於83年以17歲之齡入選中國隊，但發展不順，3年後就選擇退隊並遠赴智利；值得一提是她與倪夏蓮私交甚篤，而2022年在家人的鼓勵下，她重新開始訓練，並在當地連續奪冠，僅一年時間就入選智利國家隊，並且在2024泛美巴黎奧運單打資格賽，成功取得奧運入場券。