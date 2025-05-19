巴塞17場不敗斷纜　維拉利爾搭上歐聯尾班車

周一(19日)凌晨西甲，已穩奪冠軍嘅巴塞隆拿有所鬆懈，主場以2比3不敵維拉利爾，連續17場聯賽不敗走勢斷纜，維拉利爾提早1輪鎖定第5位，獲得最後1張下屆歐聯入場券。

巴塞隆拿球員似乎仍然沉醉於奪冠喜悅之中，開賽4分鐘，被維拉利爾前鋒艾約斯佩雷斯單刀射破大門。巴塞隆拿立即發力搶番唔少攻勢，由拉明耶馬、費明盧比斯分別遠射入網，上半場補時反超前2比1。

換邊之後，維拉利爾又發動閃電戰，由高美沙拿巧妙笠射入網扳平，戰至80分鐘，巴塞防線犯錯大漏，被後備上陣嘅達莊保查蘭射入，協助維拉利爾贏3比2，賽後並無損巴塞球員舉行捧盃儀式嘅興奮心情。

至於原本有望爭前5位嘅貝迪斯作客以1比4大敗於馬德里體育會腳下，無緣下屆歐聯，會方可能放棄向曼聯買斷翼鋒安東尼馬菲奧斯。

另外，皇家馬德里憑基利安麥巴比、祖迪比寧咸各入1球，作客以2比0擊敗西維爾，麥巴比今季各項賽事已入41球，以1球優勢超越巴塞前鋒羅拔利雲度夫斯基，暫時成為今季歐洲5大聯賽最多入波嘅球員。