紅軍奪冠後走晒樣　白禮頓謝幕戰搶首球

英超獨腳戲，白禮頓主場迎戰利物浦，「紅軍」利物浦提早奪冠後，明顯有所鬆懈，連續兩場失分，莊家都有顧忌，今場僅開平手盤。至於白禮頓主場謝幕，當然想一嘗擊敗王者嘅滋味，相信爭勝意欲較強，加上近5場聯賽有4次先開紀錄，不妨博白禮頓第一隊入球。（Now 621及611周二凌晨3時直播）

白禮頓上月表現一度急插水，但狀態已回勇，近3場英超取得2勝1和，包括主場對爭前5位嘅紐卡素，上半場入波領先，直至89分鐘被對手博到12碼，逼和1比1，未能全取3分，的確有啲唔抵。來到今季最後1次主場出擊，白禮頓必定想拎尾彩，答謝球迷支持，尤其是對手係新鮮出爐冠軍利物浦，贏波意義更加重大，相信會全力以赴爭勝。

至於利物浦自4月底大勝熱刺，提早鎖定冠軍後，立即連續兩場不勝，分別作客1比3不敵車路士，同埋主場打和阿仙奴2比2，兩場失5球，防守走晒樣，畢竟球員冇心理包袱，可以大踢開放式足球。此外，領隊施洛可能趁餘下兩場聯賽嘗試新陣式，派出費達歷高基艾沙、查洛爾昆沙等副選上陣，水準或進一步打折扣。值得一提，雙方近5次英超交鋒，白禮頓都先入波，今場有望再次先拔頭籌。

更多賠率：