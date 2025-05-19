雷霆「搶七」大炒金塊32分　時隔9年重返西決

NBA季後賽周一（19日）上演今季分區準決賽最後一場激鬥，由西岸「一哥」雷霆與金塊合演Game 7「生死戰」，前者憑當家球星「SGA」阿歷山大全場豪取35分，二當家「J-Dub」謝倫威廉斯亦一掃低迷表現貢獻全場次高的24分7助攻，二人聯手率隊在「搶七大戰」以125：93輕取金塊，系列賽以4比3晉級，自2016年「雷霆三少」時期以來首闖西岸決賽，將與淘汰勇士的木狼爭入總決賽席位。

金塊G7開局先入狀態，祖傑聯手小將布勞恩合轟16分，一度領先11分，首節以26：21領先對手。佔主場優勢的雷霆次節發起反擊，謝倫威廉斯單節怒轟17分逆轉戰局，全隊貢獻6次偷波，高強度團隊防守令對手上半場送出12次失誤，上半場完反而領先60：46拋開比數。

中場休息後金塊仍難阻對方攻勢，加上艾朗哥頓持球對阿歷山大「批踭」被判一級惡意犯規，後者單節攻入11分，第3節進一步拉開差距至97：72。隨後雷霆後備上陣的華萊士（Cason Wallace）快攻隔扣祖傑，引爆全場氣氛至最高點，雷霆士氣大漲，高歌猛進下不斷擴大比數，終場以125：93大勝金塊，時隔9年再闖西岸決賽。雷霆對陣木狼的西決系列賽Game 1將於周三（21日）展開。

雷霆全隊5人得分上雙，今季「MVP」有力競爭者的阿歷山大，今場19射12中、轟全場最高的35分，整體命中率近5成。金塊方面，曾3奪「MVP」的祖傑今仗貢獻全隊最高的20分，外加9個籃板和7次助攻，惟同時送出5次失誤，至於帶著左腿筋二級拉傷傷勢上陣的艾朗哥頓，全力一搏交出8分11籃板。

雷霆教頭戴尼諾（Mark Daigneault）賽後盛讚球員表現：「這種程度的比賽並不多見，必會成為大家難忘的回憶，球員們能在高強度的系列賽下保持專注，並打出高水準表現，實在令人印象深刻。」雷霆和木狼在今季常規賽4次交手各取兩勝，「SGA」和「蟻人」安東尼艾華士的NBA新門面對決，話題看點十足，而戴格諾則對球隊爭勝充滿信心，表示球隊在面對金塊的系列賽中得以成長，整體狀態比起季後賽開始前更好。