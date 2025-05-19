曼城心急了　加碼搶購A米全戰能士

雷恩達斯今季各項賽事上陣53場入15球及5次助攻。(Getty Images)

曼城今季四大皆空，加上中場指揮官奇雲迪布尼將於球季結束後離隊，會方急需要簽入接班人，根據《TEAMtalk》爆料，「藍月亮」早前開出5,000萬鎊收購AC米蘭中場雷恩達斯，但被呢支意甲勁旅拒絕，會方現時決定加碼至6,000萬鎊(約6.2億港元)，誓要令A米放人。

菲爾科頓、基亞利殊長期狀態低迷，奇雲迪布尼即將走人，曼城簽新中場刻不容緩。目標人物雷恩達斯技術全面，2年前由阿爾克馬爾加盟AC米蘭後，愈戰愈戰，今季各項賽事上陣53場入15球及5次助攻，被視為新一代荷蘭全能戰士，引起多間大球會關注。

AC米蘭亦願意聽取報價，曼城曾提出5,000萬鎊收購呢位26歲荷蘭國腳，但立即「食檸檬」，準備加碼至6,000萬鎊，有傳A米要求起碼7,000萬鎊。

曼城曾經視利華古遜中場科利安華迪斯為增兵首選，但呢位22歲德國國腳身價達1.3億鎊，加上拜仁慕尼黑、利物浦亦想簽佢，競爭非常激烈。曼城即使滿足AC米蘭要求，雷恩達斯身價都只係科利安華迪斯一半，收購呢位全能戰士似乎比較划算。