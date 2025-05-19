南韓馬術場地障礙賽　15歲小將肖竣元勇奪銀牌

由南韓馬術總會主辦的「KRA盃CSIJ-B場地障礙賽」剛於周日（18日）在首爾賽馬公園圓滿結束，年僅15歲的肖竣元首次代表港隊參加海外邀請賽，就於110厘米最高級別比賽中憑零罰分及穩定表現勇奪銀牌，演出令人驚喜。

今次賽事要求所有參賽者均需抽籤分配由大會提供的馬匹，騎手只能利用賽前短短20分鐘與馬匹磨合，隨即應戰，極為考驗個人技術和臨場應變能力。面對來自南韓、日本、馬來西亞、泰國、新西蘭、及澳洲等地的精英騎手，競爭激烈。肖竣元在3場100至110厘米級別比賽中均以零罰分完成，展現出色穩定的騎術。在周六（17日）舉行的100厘米賽事中，已取得第六名佳績。到周日壓軸的110厘米最高級別賽事，28位騎手中僅9人以零罰分晉身附加賽，肖竣元憑沉著發揮，再次以零罰分完成附加賽，最終以僅0.7秒之差勇奪銀牌，首次於海外比賽獲獎，僅次於東道主南韓選手，澳洲騎手則獲得季軍。

肖竣元自8歲開始騎馬，過去曾於2023年全國學青會勇奪場地障礙團體金牌，及於2024年中國馬 術場地障礙青少年冠軍杯中封王，並多次於全國賽事中獲獎，戰績彪炳。今次首次以港隊身份出戰海外邀請賽便能躋身頒獎台，對其個人發展具有重要意義。肖竣元賽後表示：「能夠首次代表港隊參加海外邀請賽並奪得獎牌，真的非常開心！感謝教練、家人、中國香港馬術總會及香港賽馬會一直以來的支持，未來希望繼續努力，提升自己，為香港爭取更多榮譽。」

中國香港馬術總會行政總監Masami Toda則表示：「今次肖竣元在海外賽事中展現了高度的專業精神 和技術水準，尤其在短時間內與新馬匹配合，仍能穩定發揮，實在令人驕傲。肖竣元的成績證明香 港青少年騎手具備國際競爭力，也希望她的經歷能啟發更多年輕人參與馬術運動，讓香港馬術在國 際舞台持續發光發亮。」