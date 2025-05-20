香港隊　女足赴不丹前最後一操　下月會有主場友賽

即將赴不丹出戰三角賽的港隊女足，周一（19日）晚上在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開出發前最後一操，主教練列卡度（Rambo）認為球隊有力爭取佳績。同時，為備戰6月底的亞洲盃外圍賽，Rambo又透露下月至少會有3場友賽，當中包括坐鎮主場，閉門硬撼由香港教練陳曉明執教的中華台北。

是日僅兩名外流兵韋婉婷、馮雪雯未現身，當中正效力不丹女子國家聯賽帕羅FC的後者，將會直接在當地會合球隊；而蘇鎧霖則因腸胃不適，只能全程在旁觀看。惟經過早前五人足球亞洲盃、港會7人賽，加上周中亦有女甲聯賽，為免讓球員過度操勞，今課操練相對簡單和輕鬆。大軍周日（25日）晚上便會出發不丹，5月28日首仗先對主隊，3日後再鬥馬來西亞。

港隊今次決選23人，惟部分主力初選卻未見蹤影，主教練列卡度亦有作出解釋：「『煒琪』（張煒琪）因為之前代表傑志去不丹踢亞冠外，出現過高山反應；『藹嵐』（郭藹嵐）、『綺馨』（陳綺馨）就要番學，但我相信球隊有足夠實力喺三角賽爭取好成績。」提到「煒琪」早前曾預告會逐漸退下來，並投身教練工作，Rambo指理解球員想法：「香港冇全職女子球隊，我明白有時球員都要為自己事業、前途著想。但作為港隊教練，尤其係「煒琪」依種咁有能力、經驗嘅球員，只可以鼓勵佢哋喺有心有力下，盡量堅持踢落去，去幫助隊內年青球員成長。」

此外，亞洲盃外圍賽將於6月底展開，Rambo又透露為催谷球員狀態，下月會再安排友賽：「踢完不丹三角賽，我哋隔一陣就會去新加坡踢兩場友賽。之後再喺FTC主場拍跳中華台北，但依場因為對手意願，將會閉門作賽，亦唔屬於A級賽事；同時我哋仲約緊一支實力較強嘅球隊嚟香港，希望成事，到時開放畀球迷入場觀看。」值得一提，港隊女足對上一場主場友賽，已經要數到去年7月份在香港足球會足球場兩鬥印尼。

至於效力中超陝西志丹女足的前鋒李巧怡，是日下午才返到香港，晚上隨即出席操操。「巧怡」至今仍未於聯賽上陣，惟她卻稱不太擔心狀態：「多數都有入名單不過冇出場，同埋咁啱依一兩個月全運會又冇比賽。但我喺球會練得幾甘，平時冇比賽都會做gym，應該冇問題。」提到今次三角賽目標，「巧怡」表示會把握機會證明自己：「始終好耐冇番嚟練波，首要係爭取正選落場，幫球隊贏波，加埋同隊友配合多啲，希望畀到信心教練，揀我踢亞洲盃外圍賽。」