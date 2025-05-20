三笘薰助白禮頓反勝利物浦　特殊情況或踢歐洲賽

周二(20日)凌晨英超賽事，白禮頓憑日本國腳三笘薰後備上陣扭轉戰局，兩度落後下以3比2「絕殺」利物浦，升上聯賽榜第8位。今場比賽對白禮頓非常重要，事關喺一個特殊情況之下，英超第8名亦可以獲得下季歐洲賽資格，「搶8」成為英超煞科日另一戰場。

已提早鎖定英超冠軍嘅利物浦，近期出國喪蒲慶祝，不過今場好快入局，哈維艾利洛9分鐘先拔頭籌。兩隊快上快落，白禮頓32分鐘由耶辛艾耶利追平；但喺完半場前，蘇保斯拉爾右中急勁傳中，估唔到個波去勢太勁直飛入網，「紅軍」半場領先2比1。

白禮頓下半場大反撲，65分鐘換入三笘薰加強攻力，果然4分鐘後即靠三笘薰窩利抽入再度追平。呢位今場27歲生日嘅日本翼鋒，85分鐘再喺左路策動攻勢，交畀麥特奧萊利傳中，並由軒素活近門射入，白禮頓得以3比2反勝，拎到重要嘅3分。

白禮頓目前有58分，煞科戰作客熱刺贏波，就肯定獲得第8名。今季英超情況特殊，若果車路士最終喺歐協聯奪冠，同時喺聯賽排第7名，由於車路士將以「歐協聯冠軍」身份踢歐霸，咁歐協聯席位就會順延畀聯賽第8位，白禮頓有望趕上歐戰尾班車。