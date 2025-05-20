王楚欽球拍世錦賽再遭破壞：點解又係我！

中國名將王楚欽的球拍繼巴黎奧運會被踩壞後，周一（19日）晚在多哈舉行的世界乒乓球錦標賽再遭意外，比賽前發現海綿受損，要換上副板比賽，中國乒協即向大會提出抗議及申訴。

事件發生於奧運金牌拍檔王楚欽與孫穎莎出戰混雙次輪賽事，進場後王楚欽發覺枱上的球拍「有啲唔妥」，其後再發現是海綿裂開，經過一輪交涉後只能用後備球拍出戰，幸而最終以3比0擊敗巴西組合，順利闖關。

不過，由於乒乓球賽的規例，每位球員的球拍在賽前都需要經過賽事組委會檢測，由3名檢查員檢查球拍的規格，包括大小、厚度、膠皮及膠水等，通過檢測後會入袋保存，再交由當場比賽主裁判提前放上比賽球枱上，換言之，王楚欽的球拍應該在檢查前沒有問題，否則球拍不會「合格」。

這是王楚欽繼去年巴黎奧運後，再遇上球拍事件，他直言對國際乒聯感到失望：「檢測球拍都檢得不好，損壞了運動員的武器，連續兩次碰到這種情況，真是很失望。」他續稱:「為什麼每次都是自己遇到這種事件，換作是其他運動員會是什麼心情。」他離開賽場時與球隊職員談到今次事件，笑說:「以後比賽先準備5塊球拍，兩塊都少了。」中國乒聯於王楚欽的比賽後即向賽會及國聯乒聯提出投訴，新任主席王勵勤等即與國際乒聯競賽委員會及裁判及球拍檢測的負責人開會，並要求調查事件。

國際乒聯其後亦發出聲明指，一直致力維護賽事的公平公正，並會深入調查今次球拍受損事件，而他們以此事為鑑，會進一步完善賽事組織及管理工作，加強對運動員裝備的保護，確保類似事件不再發生。

至於王楚欽與孫穎莎原定今日再亮相混雙賽事，由於對手退賽，令這對2號種子率先直闖8強。