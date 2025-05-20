孫興民勒索案內幕　前女友曝光證實曾墮胎

南韓球星孫興民早前捲入勒索案，佢指控一名女子用「虛假懷孕」索取掩口費，南韓警方日前已拘捕兩名疑犯。隨住深入調查，案件亦有更多驚人內幕曝光，據報被捕二十幾歲姓楊(Yang)女子，係孫興民前度女友，上年6月曾用超聲波相片，成功向孫興民獲得3億韓圜，警方亦證實女子曾經墮胎，但未肯定父親身份。

南韓傳媒報道，「楊」同孫興民曾經係戀人關係，喺上年6月份，「楊」聲稱自己懷孕，並用一張超聲波相片向孫興民索取3億韓圜(約170萬港元)掩口費，孫興民支付後雙方簽定保密協議。後來兩人分手，「楊」就同一名四十幾歲男子拍拖，並涉嫌以向傳媒「爆料」做威脅，要求孫興民額外再畀7,000萬韓圜(約40萬港元)。

報道指「楊」當時聯絡多間媒體，包括JTBC嘅犯罪調查節目，並向節目組提供電話訊息、醫療報告、轉帳紀錄等資料，指控「一名喺歐洲球會效力嘅南韓球星」，強迫佢進行墮胎。南韓警方證實「楊」確實曾做墮胎手術，但未有確實證據顯示父親就係熱刺球星孫興民。

「楊」被捕後一直否認勒索指控，並指自己只係向孫興民提出更改「保密協議」嘅內容條款，但孫興民團隊拒絕，並威脅如果「走漏風聲」就會提出起訴。另外，「楊」喺聆訊過程中嘅待遇亦引起爭議，佢喺法庭現身嗰陣被繩綁住，只戴一個薄口罩，當佢落車嗰陣用文件遮擋面部，亦被警察一手搶走，唔少人批評警方未有保護「楊」嘅人權。