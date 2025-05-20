北區「強陣」訪陳融中學　教波去到盡

2024至25年度「中銀香港足動校園體驗計劃」來到第5站，今次港超聯球隊北區來到位於新界上水智昌路六號的聖公會陳融中學。一班足球隊成員能夠在放學後，接受到職業球員的專業指導，兼進行交流，相信對成長有很大幫助！

上半季表現未如理想的北區，季中請來陳志康出山後，成績大幅改善，更一度錄得聯賽4連勝，得以逃離榜尾。是日校訪北區亦極具誠意，派出助教冼家裕率領外援肯迪、古杜拉、基拿美、丹尼路，以及3名年輕球員劉君正、張桂華及戴子軒出席。

活動正式開始前，先進行大合照，一班球員之後便帶領同學熱身，又大玩「搶尾巴」等小遊戲。訓練緊接正式開始，同學分成4組後互相對傳，「冼Sir」更多次提醒傳球時要用腳內踭，提升穩定性。隨後進入鬥波環節，北區球員平均分入各隊，期間古杜拉更多次施展倒掛，引來全場起哄。除此之外，兩名陳融中學的女子足球隊成員，亦有份落場比賽，成為比賽一大亮點。隨着北區球員向學生派發港超聯文件夾後，今次校訪便圓滿結束，眾人皆相當開心。

就讀中三的女足球員彭咏詩，鬥波時完全不怯場，更成功攻入一球，她在受訪時亦相當興奮：「自己學踢波半年左右，踢開中後場，但頭先竟然接應肯迪助攻入波，真係好深刻！」至於首次參與校訪的北區中場戴子軒，亦有感而發：「見到一班好鐘意踢波嘅中學生，有少少諗番起以往自己青蔥歲月。有幾個表現都唔差，腳法、膽色好好，而且好投入。」

聖公會陳融中學 推行全人教育

聖公會陳融中學推行基督教全人教育，提供良好及愉快的環境，讓學生能在靈育、立身、為學、社會、體藝、中國文化及資科技各方面，得到全面均衡的發展。獲得終身學習的正面態度及價值觀、知識及技能，將來見用於個人、家庭、社會、國家及世界，榮神益人。

馬澤純任女足校隊教練

值得一提，學校鼓勵學生多做運動，設有男、女子足球隊，現外流高雄先鋒的女將韋婉婷更屬舊生之一。另外，女子足球隊今年更邀請到港隊女足後衞馬澤純擔任教練，令整體實力大增；「阿純」亦對一班女將讚不絕口：「學生全部都好乖，就算學業繁重，都會抽時間過嚟練波，求知慾好強。當去到比賽好盡力、堅強，撞或者跌低都唔怕。」